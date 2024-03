Opposizione: "Trieste intitoli una strada o una piazza a Basaglia"

TRIESTE - Domani mattina 18 marzo alle 11 in piazza dell'Unità d'Italia sotto i portici del Palazzo Municipale i rappresentanti dei gruppi consiliari del Partito Democratico, di Adesso Trieste, del Movimento 5 Stelle e di Lista Russo Punto Franco presenteranno una mozione con cui chiedono l'intitolazione a Franco Basaglia di una via o di una piazza di Trieste, nel centenario della sua nascita.

La richiesta dell'opposizione per lo psichiatra padre della legge 180

"È una mozione che richiede di intitolare una via o piazza a Basaglia nel centenario della nascita, coinvolgendo associazioni e realtà che ne stanno celebrando l'importanza" ha specificato il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Giovanni Barbo.

Il consigliere comunale di Adesso Trieste, Kevin Nicolini, ha sottolineato come Basaglia sia stato "in grado di svelare al mondo la barbarie che si nascondeva dentro alle logiche manicomiali. La sua rivoluzionaria esperienza ha restituito diritti, libertà e soggettività, precedentemente precluse, a migliaia di persone. Il suo approccio ha trasformato i modi di concepire la salute mentale non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Oggi, grazie al lavoro avviato da Basaglia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce Trieste come un'eccellenza nel campo della Salute Mentale. La nostra città ha il merito e il privilegio di aver contribuito alla realizzazione della più grande riforma del secolo scorso, riteniamo quindi doveroso ricordare il suo protagonista anche attraverso l'intitolazione di uno spazio pubblico nell'anno del suo centenario".

Anche per la capogruppo M5S Alessandra Richetti, "è giunto il momento di riconoscere a Basaglia che non solo ha creato una nuova storia per Trieste ma da Trieste ha cambiato la storia della psichiatria italiana".

La risposta dell'assessore Sandra Savino

Raggiunta al telefono, l'assessore alle politiche dei servizi generali, con delega alla toponomoastica, Sandra Savino, ha detto che "quello del riconoscimento a Franco Basaglia e alla sua opera fondamentale è l'unico punto che mi vede d'accordo con l'opposizone. Bisogna certamente valorizzare la figura e il lavoro di Basaglia, quindi sono d'accordo sull'intitolazione. L'unico problema è rappresentato dalle tante richieste in sospeso e dagli spazi insufficienti per provvedere"