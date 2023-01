Investimento in piazza Libertà: 70enne a Cattinara

Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito questo pomeriggio a seguito di un investimento da parte un mezzo in transito nella zona di piazza Libertà. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inviati sul posto dagli infermieri della Sores. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara, con sospette fratture alla parte bassa del corpo. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.