Lavoro "in nero" e irregolarità: sospesa l'attività in un'agenzia di scommesse sportive

Sospesa l'attività di un'agenzia di scommesse sportive, con sede in zona viale XX Settembre, per la presenza di un lavoratore "in nero" e un altro non iscritto all'Inail. Il tutto è emerso in seguito a intensificati controlli da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro con la collaborazione dei militari della stazione di Guardiella. In una delle agenzie in questione è stata appunto accertata la presenza di un addetto alle pulizie di origine extracomunitaria senza regolare contratto e di un collaboratore familiare privo della prevista iscrizione al registro Inail. Per questo motivo è stata disposta la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione ed intimato l’obbligo di assunzione del lavoratore irregolare. L’importo complessivo delle sanzioni amministrative al datore di lavoro ammonta ad oltre 6mila euro. I controlli sono stati svolti con particolare riguardo al contrasto dei reati della tratta di persone e dello sfruttamento di eventuale manodopera clandestina.