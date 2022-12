I "witz" e la satira non piacciono, la Triestina minaccia querele

TRIESTE - Il responsabile della comunicazione della Triestina, Gabriele Parpiglia, ha minacciato di querelare i gestori della pagina satirica "The GUO - Gruppo Unione Offiziàl", dopo un post apparso nella giornata di ieri 5 dicembre e successivamente rimosso. Il motivo, secondo quanto si apprende, sarebbe da ricercare nel contenuto del post, che prendeva di mira proprio Parpiglia e Andrea Levorato, giovane membro dello staff. "Peggior Triestina della storia", "pubblico in calo verticale in tre mesi", "pareggio e ultimo posto dopo una serie impressionante di sconfitte" e "comunicazione agghiacciante con errori ed orrori continui", queste le vignette del post. In fondo, con una freccia, il duo della comunicazione rossoalabardata è ritratto nei panni di un anonimo atleta sul podio, intento a festeggiare con una bottiglia di "bollicine".

La minaccia di querela

La tagliente ironia, però, non è andata giù al giornalista originario di Reggio Calabria, tanto che sul telefono di uno dei due gestori è stato inviato un messaggio con la minaccia di querela. Una "fine dei giochi" che ha lasciato di stucco la pagina e i suoi lettori. "In cinque anni - così il post pubblicato - abbiamo cercato nei limiti del nostro possibile di strapparvi un sorriso parlando della nostra Unione. Non a tutti la cosa sta andando a genio. Non è nostra intenzione stare lì a pesare col misurino se pubblicare o meno un post, se usare o meno una parola, se metterci o meno un nome. La pagina rimarrà aperta ma non pubblicherà più nulla fino a quando i tempi non saranno cambiati". Una decisione, quella presa da Bagozzi, che appunto ha lasciato sgomenti i molti utenti che seguono The GUO.

I commenti a corredo del post

In un momento particolarmente delicato, in cui Pavanel sta cercando di ristabilire un po' di equilibrio per poter dare continuità alla buona prestazione di domenica contro la Feralpi Salò, ecco che proprio nella comunicazione tra società e tifosi - relazione ormai già naufragata, nonostante la sbandierata volontà di realizzare una vera e propria Unione tra le parti - si apre un altro solco. Una reazione, quella del responsabile della comunicazione, che sui social è stata presa di mira da moltissimi tifosi e indicata come spropositata. "Forza ragazzi non mollare - così un commento -, contro l’arroganza e la prepotenza di chi si può vantare dell’ultimo posto in classifica", o "siamo ultimi in classifica per la vostra ironia, sicuro", ed infine un "la pagina più sincera e goliardica, el vero spirito del tifoso triestin, no ste far cazade e avanti tutta".

Chi scrive ha tentato, senza fortuna, di mettersi in contatto con Gabriele Parpiglia. La redazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti