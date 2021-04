Tenta di rubare il borsello ad una passeggera del treno: ladro inchiodato dalle telecamere

Domenica scorsa, una giovane donna, dopo essere salita sul treno Udine-Trieste per raggiungere Gorizia, si è accorta che qualcuno stava rovistando nella sua borsa appoggiata sul sedile al suo fianco, mentre era intenta ad usare il proprio cellulare. Un uomo, si era infatti impossessato di un borsello contenuto nella sua borsetta. La ragazza ha subito reagito riprendendo il ladro e provocandone la fuga. Arrivata a Gorizia, ha subito sporto denuncia alla Polfer.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della stazione di Udine, è stato possibile diramare un’allerta che ha permesso di notare il sospetto che, nel pomeriggio della stessa giornata, è salito nuovamente su un treno regionale, probabilmente per tentare un altro colpo ai danni dei passeggeri. Prima che l’uomo potesse tentare di ripetere le azioni del mattino, è stato fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria udinese. E’ emerso che il soggetto, sedicente nigeriano, senza fissa dimora, era stato più volte foto segnalato da vari uffici di Polizia e aveva dichiarato sempre generalità diverse. L’uomo è stato indagato sia per il reato di tentato furto che per le false attestazioni sull’identità personale