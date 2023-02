Vive "a scrocco" dalla cognata e la rapina: arrestato 15 anni dopo

Si fa ospitare dalla cognata e vive a sue spese, poi la rapina e scappa iniziando a girare il mondo a bordo del suo camion, ma in uno dei suoi viaggi viene fermato e arrestato dai Carabinieri di Prosecco, ben 15 anni dopo. I fatti sono accaduti nel 2007 a Perugia: l'uomo, un 59enne romeno, era arrivato in Italia insieme a un amico per iniziare una nuova vita e i due sono stati ospitati dalla donna. Non trovando lavoro hanno iniziato a vivere alle spalle della parente fino a che, in un furioso litigio, le hanno chiesto 300 euro per lasciare definitivamente la casa, minacciandola con un coltello. La donna ha consegnato loro i soldi ma il processo a carico dei due è rimasto in atto. Da quel giorno il 59enne è sempre in viaggio a bordo del suo camion per trasporti internazionali ma durante uno dei suoi spostamenti logistici la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco lo ha rintracciato su un autobus di linea, scoprendo che deve scontare quattro anni e sei mesi per estorsione e violazione di domicilio. Così viene arrestato e condotto al carcere del Coroneo a Trieste.