Rubò un prefabbricato dal deposito comunale, latitante in cella otto anni dopo

TRIESTE - E' il mese di aprile di otto anni fa e con l’intenzione di costruirsi casa, un 31enne rumeno individua un modulo abitativo nel deposito comunale della Capitale ed inizia a smontarlo, iniziando dal tetto ed accatastando i pezzi per poi poterlo ricostruire abusivamente altrove. I suoi sforzi sono resi vani dal sistema di videosorveglianza che lo ha incastrato e per lui è scattata la denuncia e iniziato un processo. Ma nell’attesa che quest’ultimo finisse, il giovane improvvisato imprenditore edile si è dileguato. A rintracciarlo di nuovo sono i Carabinieri di Basovizza impegnati insieme alla Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico. L’uomo, viaggia a bordo di un autobus diretto in Spagna dove si è fatto una nuova casa. Su di lui pende un mandato di cattura, emesso dalla Procura di Roma. Infatti, l’”impresario” deve scontare 6 mesi di reclusione per furto aggravato. Arrestato, è stato condotto al Coroneo.