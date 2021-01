Latitante ricercato da quattro anni "beccato" su un bus verso la Spagna

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nella prima mattinata di domenica, nel corso di un controllo di retrovalico, hanno intercettato un ricercato rumeno 24enne. Lo straniero viaggiava a bordo di un autobus diretto in Spagna che è stato fermato e controllato dai militari. Dalle verifiche svolte sui passeggeri è emerso che il giovane deve scontare una pena di un anno e dieci mesi di reclusione per una rapina impropria commessa nel 2016 in provincia di Pisa ai danni di una coppia di turisti stranieri. È stato dichiarato in arresto e accompagnato al Coroneo.