Fingeva di controllare il gas per rubare in appartamento: arrestata latitante 33enne

Si era finta un'operatrice del servizio di tutela della salute pubblica ed era riuscita a entrare in un appartamento, rapinandolo. Pochi mesi dopo è stata arrestata dalla Polizia al Lisert. Nel pomeriggio di ieri 06 maggio la volante del Commissariato Duino Aurisina, nel corso del normale servizio di prevenzione, nei pressi del casello autostradale, ha controllato un pullman in transito che stava effettuando la tratta Spagna Romania. Tra i vari passeggeri è stata identificata una cittadina rumena del 1989, C.V., che risultava destinataria di un mandato di arresto europeo in quanto lo scorso 19 dicembre 2021 si era resa responsabile, in concorso con altri due complici, di un furto aggravato.

All’epoca, infatti, la giovane, indossando una mascherina chirurgica e fingendosi un operatrice del servizio di tutela della salute pubblica, si era introdotta in un’abitazione di Bucarest con la scusa di dover verificare il corretto funzionamento dell’impianto del gas. Con questo stratagemma, e con l’ausilio dei complici, che si erano adoperati per distogliere l’attenzione dell’inquilino, era poi riuscita ad impossessarsi di una imprecisata quantità di denaro che la vittima custodiva nell’armadio guardaroba. La donna è stata quindi condotta presso le carceri del Coroneo per la successiva estradizione nel Paese d’origine.