Ricercato per ricettazione, in manette mago dei profumi

Mette in piedi un'attività commerciale redditizia con tanto di società per importare dalla Romania profumi di marca e fragranze preziose, con l'obiettivo di conquistare il mercato italiano. Poi all'improvviso il crollo dell'impresa a seguito di un maxi sequestro di 90.000 profumi di marca contraffatti. In un attimo la sua scia profumata svanisce come il suo creatore, lasciando dietro di sé solo il processo. Finché il fiuto dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina non lo intercetta di nuovo. La scia odorosa in mezzo ai sedili dell'autobus di linea diretto in Francia e proveniente dalla Romania, permette alla pattuglia della Radiomobile di individuarlo e di scoprire che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura. Infatti l’uomo, un cittadino romeno di 42 anni, è ricercato perché deve scontare due anni e due mesi di reclusione per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Così i militari lo arrestano e lo associano al carcere del Coroneo.