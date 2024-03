Lavori ex caserma di Roiano, ultimo atto: al via la riqualificazione dell'area verde

TRIESTE - La zona “Ex Caserma Polstrada” a Roiano cambia faccia: avviati i lavori di completamento dell’area verde del comprensorio, dove già sono stati completati (e in attesa di collaudo) il nuovo asilo nido comunale, che sorge al posto dell’ex caserma demolita, e l’autorimessa seminterrata, un’opera dal valore complessivo di 8 milioni e 450mila euro. Quella presentata oggi è l’ultima parte della riqualificazione dell’area, per un importo di circa 1,5 milioni di euro, che comprende la piantumazione di 137 alberature, le pavimentazioni sul tetto dell’autorimessa, l’allestimento dei relativi spazi aperti con percorsi pedonali, un'area giochi, una parete per l'arrampicata e un'area per i cani.

L’avvio degli interventi è stato presentato oggi dal sindaco Dipiazza e dagli assessori Elisa Lodi (patrimonio immobiliare) ed Everest Bertoli (politiche finanziarie). Per quanto riguarda l’asilo nido, la struttura avrà oltre 60 posti (40 posti per bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e 20 posti per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi) e un giardino interno di 600 metri quadri. L’asilo, è stato dichiarato in conferenza stampa, sarà verosimilmente pronto entro settembre, in tempo per il prossimo anno scolastico. Il parcheggio, invece, è dotato complessivamente di 99 posti auto tra cui due dedicati a persone disabili (1 posto riservato ogni 50) e circa due stalli tra parcheggi di relazione e stanziali per il locale commerciale annesso. Sarà agibile, secondo gli assessori, entro l’estate, e sarà gestito da Esatto.

“La notizia importante - ha detto l’assessore Lodi - è che le tariffe del parcheggio saranno popolari, si tratterà di un parcheggio a rotazione (viste le tanta richieste non è stato possibile mettere in vendita i parcheggi con criteri oggettivi)” e che “avremo poi da gestire la realizzazione del foro adibito ad attività ricettive che si trova sotto il parcheggio con annesso un locale commerciale dotato delle predisposizioni impiantistiche di base”. Le tariffe previste in orario diurno saranno di 50 centesimi l’ora per le prime 3 ore, 1 euro dalla quarta ora in poi e in orario serale/notturno 25 centesimi l’ora.

“Con questo intervento la qualità della vita del rione cambia”, ha dichiarato il sindaco Roberto Dipiazza, e in riferimento alla struttura dell’asilo, già completata e arredata, ha spiegato che “i bambini giocheranno nel cortile interno in massima sicurezza, il che è importante anche per il momento che stiamo vivendo”. Dipiazza ha poi specificato che “ho cominciato a lavorare a questo progetto nel 2003, abbiamo lavorato vent’anni per “i tempi della burocrazia italiana”.