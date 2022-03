Da lunedì al via i lavori di asfaltatura in via Caboto

"Ci siamo dati un calendario serrato per aprire e portare a conclusione i lavori in via Caboto: per velocizzare l'opera abbiamo previsto una prima fase che si svolgerà in orario notturno per poi concludersi nei giorni successivi". Lo conferma l'assessore alle Politiche del Territorio Sandra Savino comunicando che da lunedi 28 marzo inizieranno i lavori di risanamento stradale della via Caboto. L’intervento del valore di oltre 330 mila euro sarà realizzato dall’impresa Adria Strade Srl, prevedendo la fresatura e il rifacimento del manto stradale usurato.

Due le fasi dell’intervento. Nella prima i lavori si svolgeranno in orario notturno nel tratto di sdoppiamento della carreggiata compreso tra la rotonda di via Malaspina ed il civ. 22 (dove sono necessari risanamenti in profondità eseguiti con la stesa di geomembrane al di sotto della struttura stradale dopo la fresatura profonda ed il rifacimento degli strati di binder e tappeto d'usura) e, meteo permettendo, si prevedono almeno 5 giorni lavorativi. Il traffico veicolare sarà interdetto nel corso dell'esecuzione dei lavori notturni, assicurando comunque sempre il passaggio dei mezzi del servizio pubblico e d'emergenza. A seguire, nella seconda fase, in orario diurno, sarà completato l'intervento con la stesa del conglomerato bituminoso dal civ. 22 di via Caboto fino a piazzale Cagni. con la creazione di eventuali tratti a senso unico alternato. La durata della seconda fase non supererà i 10 giorni lavorativi.