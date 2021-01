Il filmmaker triestino Ugo Puglisi si racconta nel suo libro "Vita da film"

Sabato 30 gennaio, a partire dalle ore 18:00, in diretta streaming sulla pagina Facebook di “Radio Punto Zero”, Ugo Puglisi, ospite del conduttore Igor Damilano, presenterà “Vita da film”, una raccolta antologica di racconti brevi edita da “Centoparole”, tramite cui l’autore si racconta, usando vari stili e generi narrativi, intrecciando sapientemente realtà vissuta con frammenti di fantasia. Il racconto intitolato “Teheran” rappresenta uno squarcio di vita iraniana, dedicato alla difficoltà dei giovani di quel Paese ad esprimere liberamente le loro pulsioni, mentre “Poltergeist” analizza il mistero di ciò che è sovrannaturale attraverso l’affascinante visione della realtà empirica di un medium. In “Binario morto” e “Chimera” l’esordiente scrittore dà sfogo alla sua fantasia, immaginando un ipotetico futuro dai tratti inquietanti in cui la scienza, libera da ogni vincolo etico, applica avveniristiche tecnologie di biogenetica senza scrupolo alcuno, mentre “Sliding doors”, “L’angelo” e “L’incendio” danno spazio all’erotismo. "“Vita da film” si legge tra le recensioni di Amazon - è l’immagine riflessa di Ugo Puglisi: un autore poliedrico, dalla spiccata creatività, capace attraverso la sua narrativa, fluida e coinvolgente, di armonizzare tra loro temi molto diversi e sempre attuali, quali l’amore, il conflitto, la religione e la filosofia"