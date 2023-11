La triestina Licia Fertz nella Top-100 della Bbc

TRIESTE - C'è anche la triestina Licia Fertz nella Top-100 stilata dalla Bbc. La modella e influencer più anziana del Bel paese, a 93 anni è tra le cento donne più influenti e stimolanti del pianeta. Insieme a lei, una sfilza di nomi già conosciutissimi a livello mondiale, come quello della ex first lady Michelle Obama, che si è guadagnata un posto nella top 100 per i suoi progetti per la parità di genere e per le campagne antiobesità.

Nonna Licia tra le 100 donne del 2023

Per Licia Fertz un riconoscimento prestigioso, che pochi in Italia possono vantare. "Ha scritto un'autobiografia e posato nuda per la copertina del magazine Rolling Stones all'età di 89 anni - mette nero su bianco la Bbc -. È una attivista contro le discriminazioni contro gli anziani, promuove la body positivity e trasforma il modo in cui percepiamo i corpi degli anziani". Una storia non scontata e fuori dal comune la sua, che con grinta è riuscita a trasformare in un modello positivo per altri. Nonna Licia, originaria di Trieste, da giovane costretta a fuggire dall'Istria perché cacciata dai titini e finita a Viterbo per amore, "ha vissuto durante la seconda guerra mondiale, sopportato la morte della figlia 28enne e visto morire il marito. Ma quando il nipote le ha aperto un profilo Instagram per tirarla su di morale, i suoi outfit colorati e il sorriso radioso l'hanno subito trasformata in una star dei social". Con i suoi scatti ironici, spesso virali, e il suo sguardo sulla vita trasmette ottimismo e buon umore. "Non molte 93enni possono dire di avere più di 235mila follower su Instagram - scrive Bbc nelle motivazioni -, ma per la più anziana influencer d'Italia della body positivity è solo l'inizio". Insomma, nonna Licia è un modello da seguire molto più che una modella da ammirare.

Il nipote: "Traguardo inimmaginabile"

Il successo di Fertz è anche merito del nipote Emanuele Usai, che pochi mesi dopo la scomparsa del nonno ha aperto il profilo "Buongiorno nonna". "La vita è incredibile - commenta ancora incredulo -. Sei anni fa nonna Licia ha dato l'ultimo bacio a nonno e il primo al fantasma della depressione, dopo più di 10 anni passati ad accudirlo isolandosi e rinunciando a tutto. Lo stesso giorno di sei anni dopo la Bbc ha inserito nonna nell'elenco delle 100 donne dell'anno 2023, insieme a Michelle Obama e altre creature straordinarie. Mai avrei immaginato questo traguardo, che voglio vedere più come un punto di partenza che come uno di arrivo. Perché in fondo abbiamo solo iniziato a condividere una nuova visione di vecchiaia, di caregiving e lo straordinario impatto che possono avere l'amore e il dialogo intergenerazionale. Grazie alla vita che trova sempre e comunque il modo di far capire quanto bella e straordinaria possa essere".

La top 100

Nella top 100 della Bbc compaiono i nomi di ben 28 pioniere del clima e leader ambientaliste. Ma anche di personalità influenti che provengono dalla politica, dal terzo settore e che, in generale, hanno ispirato cambiamenti positivi nei comportamenti ma anche innovazioni che hanno migliorato il pianeta. C'è quello dell'attivista per i diritti umani Amal Clooney e dell'icona internazionale del femminismo Gloria Steinem. Nello sport spicca il nome della vincitrice del Pallone d'oro: la calciatrice della nazionale spagnola Aitana Bonmatí. Tra le donne più influenti del 2023 figurano anche l'esperta mondiale di intelligenza artificiale Timnit Gebru, l'eclettica star di Hollywood America Ferrera e l'imprenditrice, makeup artist e blogger di fama internazionale Huda Kattan.