"Mi hai rubato il portafogli", si picchiano per strada e spunta un coltello: un denunciato

Si accusano reciprocamente di essersi rubati il portafoglio, e vengono alle mani. Interviene la Polizia locale e, perquisendo uno dei due, trova un coltello a serramanico. Lo riporta la relazione mensile del Nis della Polizia Locale: l'episodio è avvenuto in via Scussa, in prossimità del Giardino Pubblico. Una colluttazione tra due giovani, in un pomeriggio di fine mese. All'origine, pare ci sia stata una reciproca accusa di furto del portafogli, iniziata la notte prima e ripresa alcune ore dopo, complice l'alterazione alcolica di uno dei due. Il Nucleo ha sedato gli animi e raccolto gli elementi per ricostruire l'evento. La violenza messa in atto giustificava la perquisizione sul posto accertando il porto di un coltello a serramanico con lama a punta da 9 cm, posto sotto sequestro penale. L'uomo è stato sanzionato per ubriachezza e denunciato per percosse, rapina e porto abusivo d'armi.