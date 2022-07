Lite tra ubriachi sveglia mezzo vicinato, intervento delle forze dell'ordine

TRIESTE - Gli schiamazzi notturni ad alto volume ed il nervosismo provocato dall'alcool hanno svegliato mezzo vicinato, tanto da rendere necessario l'intervento di ben quattro mezzi delle forze dell'ordine. Due equipaggi della Squadra Volante e due gazzelle dell'Arma dei carabinieri hanno fermato un uomo e una donna, rispettivamente straniero e italiana, protagonisti di una serata alquanto movimentata. E' da poco passata l'una di notte quando, di fronte al tribunale di Trieste in foro Ulpiano, i due iniziano a litigare.

Le urla e il tono della lite assume una connotazione sempre più marcata, fino a svegliare numerosi residenti in zona che segnalano l'episodio al numero unico per le emergenze. Quando le forze dell'ordine giungono sul posto, l'uomo assume un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo, senza però passare alle vie di fatto contro la donna. Non sono state registrate aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine.