Litigio tra fidanzati in centro città, diciannovenne a Cattinara

TRIESTE - La ricostruzione dell'episodio è al vaglio della polizia di Stato, intervenuta nella tarda serata di ieri 16 marzo nel tratto iniziale di via Rossetti per sedare una lite di coppia. Le ragioni alla base dell'episodio rimangono ignote, ma la ragazza (una giovane di origini rumene in stato interessante), è finita all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Non è in pericolo di vita, né le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane a Cattinara in codice bianco.