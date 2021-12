Accesi alberi e luminarie in piazza Unità: a Trieste è Natale

A Trieste è Natale. Nel pomeriggio di oggi sono state accese le luminarie in piazza Unità, alla presenza del sindaco Dipiazza, del vicesindaco Serena Tonel, dell’assessore alla Cultura Giorgio Rossi e tra gli altri i colleghi di Giunta Everest Bertoli, Carlo Grilli, Michele Lobianco, Nicole Matteoni, Stefano Avian e Maurizio De Blasio. Diversi i curiosi che sono accorsi alla cerimonia e che, con video e selfie, hanno voluto immortalare il momento. "Natale, famiglia, patria, lavoro, educazione e senso civico sono i valori che sto portando avanti da venti anni in questa città. Abbiamo una delle piazze più belle del mondo e i triestini lo sanno bene" ha dichiarato il primo cittadino augurando un buon Natale a tutti i triestini.

"Viviamo tempi di conflitto e angoscia, soprattutto a causa del Covid - ha aggiunto l'assessore Rossi -. Mi auguro che questo sia un messaggio di speranza per il 2022 quando, sperando che tutti si vaccinino, forse usciremo da questa pandemia. Spero inoltre che la politica sia unita e focalizzata sull'interesse della città, per dare una nuova speranza soprattutto alle nuove generazioni. Questa piazza con questi abeti sono un segno di positività e di sobrietà".

Circa 16.800 led a bassissimo consumo energetico hanno cominciato a brillare e a creare quella tradizionale atmosfera che accompagnerà la città al Natale e durante le festività d’inizio e fine anno. Suggestivo anche il sottofondo musicale che sarà offerto attraverso anche il nuovo funzionale impianto di diffusione sonora che contribuirà ad accresce l’atmosfera natalizia proponendo un ricco e variegato programma di musiche e melodie legate al Natale e alle Feste di fine e inizio anno. Il programma del repertorio musicale si compone di una selezione di circa 140 brani che vanno dai valzer alle più classiche musiche natalizie, ma anche altre famose canzoni con messaggi di amore e speranza (tra le altre "Imagine" di Lennon, "La cura" di Battiato , "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey, "Il giovanotto matto" di Lelio Luttazzi) e classici brani natalizi in versione moderna.