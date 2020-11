Auto divorata dalle fiamme a Lucinico, cadavere carbonizzato all'interno

Nella notte di tra il 17 ed il 18 novembre gli agenti di polizia della questura di Gorizia hanno ritrovato un cadavere carbonizzato all'interno di un'autovettura divorata dalle fiamma in mezzo ai vigneti poco fuori dalla località friulana. La notizia è stata riportata dal Primorski Dnevnik, il quotidiano sloveno della Venezia Giulia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno ritrovato la macchina già completamente distrutta. Per la persona deceduta all'interno dell'auto non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la polizia del capoluogo isontino.