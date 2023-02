Villa Bonomo diventa Hogwarts con l'esperienza "Magolandia"

L’universo incantato del mago più amato del momento si impadronisce di villa Bonomo, che per un giorno si trasformerà nella scuola di Hogwarts e darà la possibilità a grandi e piccini di immergersi in un’atmosfera da fiaba. E’ l’evento “Magolandia”, che avrà luogo sabato 18 marzo in villa Bonomo (via Bonomea 261) ed è rivolto alle famiglie e agli appassionati di saghe ambientate nei mondi magici e fantastici.

Programma

Una volta giunti a Villa Bonomo sarete smistati dal Cappello Parlante! Dopodiché seguirete la lezione di incantesimi, sfidando gli altri aspiranti maghi sul tappeto del club dei duellanti. Poi sarà la volta della lezione di pozioni, la lezione di divinazione, per imparare a leggere il futuro nelle Rune Antiche. In chiusura gli studenti si potranno sfidare e misurarsi nell’abilità del Quidditch Babbano per contendersi la coppa delle case. L'accesso a Magolandia è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso.

Prezzi e turni

Prezzo bambini (l'esperienza è adatta a tutti i bambini più alti di 1 metro) : 20 euro

Prezzo adulti (l'esperienza è assolutamente adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori): 20 euro

turno 1: ore 10.00

turno 2: ore 11.30

turno 3: ore 14.30

turno 4: ore 16.00

turno 5: ore 17.30

Durata Esperienza: 80 minuti (circa).

Info e prenotazioni

cel. ?380 901 9371?

Indirizzo: Via Bonomea, 261, 34136 Trieste TS