Malore fatale in bicicletta: 50enne perde la vita sul Carso

Va in bici sul carso e per un grave malore si accascia: viene poi trasportato in ospedale dove i tentativi di salvargli la vita sono purtroppo vani. È successo stamattina intorno alle 10:30 lungo la sp8 in località Zolla nel Comune di Repen (Monrupino), quando un cinquantaquattrenne di Duino Aurisina a bordo della sua bici da corsa, ha accusato il fatale malessere. Il primo a prestare soccorsi è stato un medico del Burlo in pensione, che per caso passava in zona, poi è arrivato il personale sanitario del 118 inviato dalla Sores che ha iniziato una lunga rianimazione cardiopolmonare e l'ha intubato sul posto, per poi decidere di trasportarlo d'urgenza in codice rosso al Cattinara. Anche qui, strenui e prolungati gli sforzi dei sanitari per salvare la vita al 54enne, che sfortunatamente non ce l'ha fatta. Dalla prima ricostruzione dei Carabinieri del Radiomobile di Aurisina e della Stazione di Villa Opicina intervenuti per risalire alla dinamica dell'evento è esclusa la responsabilità di terzi.