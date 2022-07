Malore in via Battisti: trentenne all'ospedale

Si accascia a terra per un malore mentre attraversa la strada e viene soccorso dal 118. E' successo intorno alle 14:30 di oggi, mercoledì 13 luglio, a un uomo tra i 30 e i 35 anni, in prossimità del passaggio pedonale vicino a via Carducci, che è stato poi aiutato dai passanti a raggiungere il marciapiede dal lato opposto ai volti di Chiozza. Non riuscendo ad alzarsi, il malcapitato si è seduto a terra fino all'arrivo dei soccorsi. Secondo le testimonianze raccolte in loco l'uomo, di origine straniera, avrebbe sofferto di pregresse patologie croniche e avrebbe riscontrato qualche difficoltà a comunicare con i soccorritori del 118. Problemi poi superati grazie all'intervento di alcuni passanti tra cui, sembra, un amico e connazionale della persona che, in stato di coscienza, è stata portata d'urgenza all'ospedale di Cattinara.