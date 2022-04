L'atteso maltempo porta in città anche la grandine

L'atteso maltempo di oggi, sabato 9 aprile 2022, ha portato in città anche alcuni episodi di grandine, principalmente nelle zone periferiche della città. Le passeggiate dei triestini sono state interrotte anche da forti raffiche di bora.

La situazione oggi

Oggi cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere moderate, più abbondanti sulla fascia orientale, con Bora da sostenuta a forte su pianura e costa, con temporali. Quota neve in calo fino a 800-1000 metri circa. Dopo il passaggio di un fronte freddo nella serata affluiranno correnti settentrionali, che domenica inizialmente saranno abbastanza secche, nel pomeriggio temporaneamente un po' più umide in quota. Da lunedì l'anticiclone favorirà stabilità atmosferica.