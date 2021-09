Mancato rinnovo del contratto d'affitto: Mandracchio verso la chiusura

La discoteca Madracchio, chiusa da ben 21 mesi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, è destinata a non riaprire più. Come riportato da Il Piccolo infatti, Generali Real Estate, proprietaria del Palazzo in cui è situato l'ormai storico locale, ha deciso di non rinnovare il contratto alla società che lo gestiva con l'intenzione di modificarne la destinazione d'uso.

Come raccontato a Il Piccolo dal titolare Tommaso Centazzo, dalla chiusura avvenuta a marzo 2020 il locale non aveva incassato un euro e proprio per il momento storico, la proprietà aveva deciso di abbonare alla società il pagamento di quattro mesi di affitto. Ora però la volontà delle Generali va in un'altra direzione: non ci sarà alcun nuovo contratto e i locali dovranno essere liberati. Una decisione che influenzerà la sfera lavorativa anche di una ventina di collaboratori.