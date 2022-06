Siulp: Fabrizio Maniago è il nuovo segretario regionale

Fabrizio Maniago è stato eletto Segretario Generale Regionale del Siulp Friuli Venezia Giulia. La nomina ha avuto luogo nel 9° Congresso regionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia del Fvg. Al Segretario uscente Roberto Declich, che ha guidato per oltre 10 anni il Siulp del Friuli Venezia Giulia sono andati i sentiti ringraziamenti per il suo impegno profuso a favore dei colleghi della Polizia di Stato. E’ stato, inoltre, eletto il nuovo direttivo regionale e nominata la segreteria regionale composta da Franco Acciardi, Rachele Censabella, Francesco Marino e Mauro Dorigo.

I lavori congressuali sono iniziati con relazione del Segretario Declich, “la tutela della dignità dei lavoratori di polizia per una sicurezza bene comune” è stato il tema scelto per questo congresso, occasione importante nella quale tracciare il bilancio del lavoro svolto e, attraverso un confronto positivo, aperto e democratico, porre le basi per l’attività futura in un’ottica di corresponsabilità e di servizio, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei Questori, dei Dirigenti delle Specialità della Polizia di Stato della Regione, del Segretario Nazionale Siulp Saturno Carbone e di rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni sindacali regionali.