Prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei, a Monfalcone apre il nuovo ambulatorio Nevi

E' stato inaugurato oggi, 22 novembre, al San Polo Monfalcone il nuovo ambulatorio Nevi, per la prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei. Uno spazio in collaborazione con la prestigiosa Clinica dermatologica di Trieste, struttura di eccellenza in Friuli Venezia Giulia e una delle sedi del gruppo regionale per la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, in aggiunta ora a Trieste e Gorizia. L’ambulatorio monfalconese è condiviso con la chirurga plastica.

"La prevenzione e la corretta comunicazione sono gli strumenti prioritari per prevenire il melanoma che nella nostra zona manifesta un indice di incidenza altissimo - ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cisint presente all'inaugurazione -. Una risposta importante per il territorio laddove il medico si avvicina al paziente, trovando così conferma quanto individuato dalla riforma sanitaria che ha voluto rovesciare la tendenza e portare i servizi vicino ai cittadini e non viceversa”. I cittadini possono rivolgersi al neo ambulatorio che sarà aperto tre volte a settimana per essere sottoposti alla mappatura dei nei. "Ringrazio il dir Poggiana, Asugi e tutti gli operatori sanitari per il grande sforzo fatto per questa apertura, in un periodo complessivo come quello che stiamo nuovamente vivendo" ha concluso Cisint.