Il Gattile ricorda Margherita Hack a dieci anni dalla sua morte

TRIESTE - Il 29 giugno saranno dieci anni dalla morte di Margherita Hack. Per l'occasione, l'Associazione Il Gattile Odv ha organizzato una festa speciale per ricordare l'astrofisica amante degli animali. L'evento, in programma il 24 giugno, avrà luogo nell'Oasi felina nell'ambito dell'appuntamento annuale "Porte Aperte". La celebrazione vedrà l'assegnazione della Margherita d'Argento, un premio che riconosce l'impegno nel campo della cura e della tutela degli animali. Il premio di quest'anno, ideato 22 anni fa da Giorgio Cociani, è stato assegnato a Silvana di Mauro, fondatrice dell’Associazione Liberi di Volare, che si dedica alla riabilitazione e alla protezione di rondini, rondoni e balestrucci.

Porte Aperte sarà un pomeriggio di festa, di chiacchiere e di allegria, in compagnia dei 125 gatti che vivono nell'Oasi felina di via Costalunga. Si tratta di un terreno recintato e protetto di 3.200 metri quadrati, pensato per trasferire le colonie di felini che perdono all’improvviso il loro habitat, e per accogliere gatti randagi per i quali la vita al Gattile sanitario di via Fontana (dove, peraltro, alloggiano stabilmente altri 95) non sarebbe altrettanto adatta. Nel corso di Porte Aperte si parlerà dell’attività di soccorso, cura e sterilizzazione che il Gattile e l’Oasi svolgono ormai da tanti anni a Trieste. Si illustrerà anche uno dei suoi progetti, “GattoMatto”, in collaborazione con la Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale, che è arrivato già al secondo anno. Anche quest'anno sarà presente un gruppo di adolescenti con disabilità del Comune di Trieste per attività di volontariato. Il Gattile ha lanciato numerose iniziative come "Il Gattile in libreria", laboratori e collaborazioni con altre entità. "Porte Aperte" sarà l'occasione per conoscere da vicino il lavoro dell'associazione, che nel 2022 ha sterilizzato più di 350 gatti e trovato una casa per oltre 500 di loro. La festa si concluderà con un rinfresco ed è aperta a tutti.