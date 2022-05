Il presidente della Triestina è morto, addio a Mario Biasin

Mario Biasin è morto. Il presidente dell'Unione Sportiva Triestina Calcio si è spento, all'età di 71 anni, in Australia. La notizia è stata confermata da una nota ufficiale del club di cui era proprietario, i Melbourne Victory Football Club. "E' stato di ispirazione per tutti noi, grazie alla sua passione per il calcio" così il presidente Anthony Di Pietro. Biasin era giunto a Trieste su spinta del cugino Mauro Milanese. "Pian pianin" era stato il suo motto fin dall'inizio, quel 2016 in cui aveva salvato la società e restituito speranza ad una piazza alla quale era molto legato. Biasin era arrivato in Australia dopo che la famiglia aveva deciso di lasciare Trieste, nel secondo dopoguerra. Al momento della pubblicazione di questo articolo la Triestina calcio non ha ancora emesso una nota.