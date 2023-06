Megayacht russo: il caso arriva alla Corte Europea

Il caso del Sailing Yacht A, in stato di congelamento amministrativo e ferma nel golfo di Trieste da oltre un anno, passa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Come riporta Il Piccolo, il caso della nave a vela da oltre 500 milioni, riconducibile all'oligarca russo Andrey Melnichenko, è stato sottoposto al Tar del Lazio, che non si è pronunciato sul ricorso contro il congelamento amministrativo, rimettendo il giudizio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Il giudizio, in attesa che la Cgue si pronunci, è stato sospeso.

Secondo un'inchiesta del quotidiano locale sono state cinque società a presentare ricorso e quattro di queste sarebbero controllate da una quinta, con sede alle Bermuda. Quest'ultima sarebbe a sua volta conferita all'interno di un trust gestito da una società fiduciaria di diritto svizzero. Le società, i cui nomi sono coperti da omissis nel testo dell'ordinanza di ricorso svolgono, stando al documento, "attività di natura commerciale".