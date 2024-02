Dopo lo yacht russo a Trieste quello dell'oligarca ucraino: è arrivato Luminance

TRIESTE - Dopo la nave dell'oligarca russo arriva lo yacht dell'olligarca ucraino. Da stamattina si trova infatti in rada nel golfo di Trieste il megayacht Luminance, attribuito al miliardario Rinat Akhmetov, considerato l'oligarca più ricco dell'Ucraina. Lo yacht misura 145 metri, ha un valore stimato di 500 milioni di dollari e, stando a quanto si apprende, è diretto verso lo stabilimento Fincantieri per alcuni lavori.

Chi è Rinat Akhmetov

Secondo diverse fonti tra cui il New York Times, lo yacht fa capo a Rinat Akhmetov, fondatore e proprietario della holding di investimenti System Capital Management. Il gruppo controlla Metinvest, multinazionale siderurgica di cui fa parte l'acciaieria Azovstal a Mariupol, distrutta dai russi durante la guerra ancora in corso. Metinvest è già nota in Friuli Venezia Giulia per aver presentato, insieme a Danieli, il progetto per costruire una nuova mega acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Progetto che ha trovato forte opposizione sul territorio ed è stato abbandonato, mentre è stato favorevolmente accolto nella città di Piombino, dove probabilmente verrà realizzato. Akhmetov è anche presidente della squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk e ha lanciato il progetto "Heart of Azovstal" per sostenere i soldati di Mariupol e le famiglie dei caduti. Secondo Forbes, il tycoon ucraino sarebbe in possesso di un patrimonio di oltre 7 miliardi di dollari.