Il megayacht russo ormeggiato a Trieste potrebbe essere sequestrato: Melnichenko entra nella “lista nera” dell'Ue

Entra nella "lista nera" di uomini d’affari russi considerati sanzionabili dall’Ue l’oligarca Andrey Igorevich Melnichenko, il cui yacht da 450 milioni di dollari è ormeggiato a Trieste per lavori di manutenzione. Per questo l'imbarcazione, il Sailing yacht A, potrebbe essere sequestrata dalla Guardia di Finanza, come riporta Il Piccolo citando fonti vicine all'Autorità portuale. Operazione che potrebbe verificarsi sulla scia di altri sequestri in Liguria: il Lady M di Alexei Mordashov e il Lena di Gennady Timchenko. Analoghi provvedimenti anche in Francia e in Germania.

Melnichenko è il principale azionista di EuroChem Group e di Suek e dal 9 marzo è stato inserito tra le 40 persone vicine a Vladimir Putin e sanzionabili da parte dell'Unione Europea. Al momento Fincantieri si sta occupando dei lavori sull'imbarcazione e non risulta nessun intervento della Guardia di finanza. Secondo indiscrezioni da confermare, sussisterebbero impedimenti burocratici che rendono al momento difficile il sequestro, in quanto l'imbarcazione non batterebbe bandiera russa né sarebbe iscritta ai registri russi.