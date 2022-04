Mezzi militari russi al confine e sirene antiaeree: la Finlandia raccontata da una triestina

"La Russia ha mandato mezzi militari al confine con la Finlandia mentre Helsinki discute l'adesione alla Nato", recita il titolo del Corriere della Sera che nel primo pomeriggio di oggi ha diramato, assieme ad altre testate, la nuova mossa di Putin. Una notizia che non ha però scosso più di tanto i finlandesi, che sostanzialmente si sentono "tranquilli". A raccontarci il clima che si respira nel Paese nordico è la triestina Rebecca Ulcigrai, trasferitasi a Vaasa, città finlandese a cinque ore da Helsinki, circa un anno fa.

"Abbiamo letto diverse notizie sull'arrivo delle forze armate - racconta -, ma la verità è che i mezzi militari russi ci sono sempre stati. Sono spariti con l'inizio del conflitto e oggi sono stati nuovamente avvistati". "La situazione qui a Vaasa è piuttosto tranquilla. La Finlandia è un paese pronto ad ogni evenienza - evidenzia -. L'ha imparato dalla Storia. Quasi tutte le case sono dotate di una cantina open space che può fungere da bunker. Tuttavia, si ritiene poco probabile che possa succedere il peggio".

Dietro le scelte del Paese, c'è infatti il ricordo dell'invasione russa, allora Unione Sovietica, che nel nel 1939-’40 pagò con una parte del proprio territorio. Un ricordo che ora la sta spingendo tra le braccia della Nato, una scelta che, come dichiarato da Rebecca, "mette tutti abbastanza d'accordo". Nel frattempo però da marzo qualcosa è cambiato nella routine degli abitanti di Vaasa: "ogni primo lunedì del mese attivano le sirene antiaeree". Un suono che non si sentiva da molto tempo e che ora accompagna la popolazione ricordando loro un conflitto che è ancora in essere, quello tra Ucraina e Russia.