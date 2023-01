Immigrazione, governo e Regione studiano per "limitare la presenza di migranti in Fvg"

TRIESTE - "La presenza a Trieste del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a pochi mesi dal suo insediamento è un segnale importante dell'attenzione posta dal Governo alle problematiche conseguenti al forte afflusso di migranti in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica. Nel corso dell'incontro di oggi sono state fatte alcune riflessioni sugli interventi allo studio sia dal punto vista amministrativo sia da quello legislativo per limitare al massimo la presenza di migranti sul territorio regionale". È quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Trieste Pietro Signoriello, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro Piantedosi e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il viceministro della transizione ecologica Vannia Gava e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Sulle riammissioni, Fedriga ha affermato che "la Slovenia è un Paese europeo con profonde radici democratiche e un ordinamento interno in linea con le altre nazioni dell'Ue perfettamente in grado di tutelare i diritti civili, quindi non vi sono ragioni per contrastare le riammissioni verso la vicina Repubblica".