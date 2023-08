Il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisano in visita a Muggia il 5 settembre

MUGGIA - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisano saranno in visita a Muggia martedì 5 settembre. Le alte cariche dello Stato parteciperanno, alle 11.30, alla cerimonia per l’intitolazione dei Giardini Europa a Eddie Walter Max Cosina, agente di polizia che fu parte della scorta di Paolo Borsellino e che, come il magistrato, perse la vita nella strage di via D'Amelio nel 1992.