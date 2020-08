Violano la quarantena e svaniscono nel nulla: denunciati otto minori

Violano la misura di quarantena prima di aver avuto l'esito del tampone e vengono denunciati dalla Polizia nell'ambito dei controlli anti - covid: si tratta di otto minori non accompagnati di origine afghana. I ragazzi sono usciti dalla struttura che li ospitava: la cooperativa "La Quercia", con sede legale in corso Italia. Anche un nono minore si è allontanato, ma di età inferiore ai 14 anni, quindi non imputabile. Altri due cittadini afghani minorenni si sono allontanati da una struttura di via Battisti ma avevano già effettuato il tampone e avevano rispettato il periodo di quarantena.

