"Intitoleremo una via a Miran Hrovatin"

TRIESTE - "Dedicheremo una via a Miran Hrovatin". L'annuncio è arrivato da parte del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, intervenuto in occasione della commemorazione per i 30 anni della morte del cineoperatore della Rai ucciso a Mogadiscio il 20 marzo 1994 assieme ad Ilaria Alpi. La ristutturazione dell'antico scalo asburgico (questo il luogo che potrebbe ospitare l'intitolazione) andrà incontro alla definizione della toponomastica e, quindi, ci sarà lo spazio di manovra per intitolare le vie dell'area a personaggi che hanno fatto la storia della città. Tra questi anche Miran Hrovatin.