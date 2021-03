Campagna vaccinale in Fvg: arrivate altre dosi di Moderna

Sono arrivati all’ospedale di Pordenone, Udine e Trieste i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna dei vaccini Moderna, che sta avvenendo in collaborazione con l’Esercito italiano. Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso il loro viaggio, raggiungendo la destinazione finale dei nosocomi cittadini dei rispetti capoluoghi di provincia.