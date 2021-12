Morta la madre della donna triestina incinta ricoverata per Covid a Verona

È deceduta la madre 68enne della donna triestina incinta ricoverata a Verona dopo aver contratto il Coronavirus. Anche la signora, come la figlia, non era vaccinata ed era ricoverata in terapia intensiva a Cattinara, sempre per complicazioni da Covid.

Sua figlia, un’insegnante di 45 anni, è ancora intubata in condizioni gravi ma stabili. Il feto rischia conseguenze a livello cerebrale perché non avrebbe ricevuto abbastanza ossigeno durante una crisi respiratoria della madre.