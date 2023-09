Morto il 48enne investito in viale D'Annunzio

TRIESTE - E' deceduto il 48enne investito in viale d'Annunzio nella tarda serata di martedì 19 settembre. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara in prognosi riservata ma è venuto a mancare nella notte tra il 21 e il 22 settembre. L'investimento è avvenuto sulle strisce pedonali all'incrocio con via Padovan e l'uomo è stato sbalzato per dieci metri, riportando un forte trauma cranico. Il 118 lo ha subito portato a Cattinara e le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.