Accoltellamento tra amiche, il sindaco: "Colpa del perdonismo del passato, urge riflessione"

MUGGIA - "Le scelte ideologicamente perdoniste degli ultimi decenni hanno portato progressivamente a questo degrado, sulle cui motivazioni la politica, soprattutto a livello parlamentare, deve porsi seriamente il problema ed affrontare una decisa svolta di impostazione". Il sindaco di Muggia Paolo Polidori interviene così sul grave fatto di cronaca che ha avuto luogo nella località rivierasca nella tarda serata di ieri 25 febbraio. Dopo una lite tra amiche, una giovane di 14 anni è stata trasportata all'ospedale infantile Burlo Garofolo a causa di una ferita da taglio. In ospedale la ferita è stata suturata con tre punti, sette invece i giorni di prognosi. Sul fatto indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura per minori.

"Arroganza e maleducazione, urge riflessione"

"Va certamente fatta una profonda riflessione - afferma Polidori -, anzitutto l’età delle due ragazze: sempre più spesso, e non solo a Muggia, la dinamica delle liti tra teenagers diventa sempre più violenta, il rispetto per l’altro si riduce sempre più, come se le regole del vivere civile non contassero nulla. A Muggia ci sono delle criticità, soprattutto nella fascia di età che va dai 13 anni e per tutto il periodo adolescenziale; nel caso specifico sembra che i servizi sociali siano già al lavoro, ma la questione la approfondiremo nei prossimi giorni. Vero è che per questi ragazzi esiste quasi un’impunità assoluta, rendendo difficoltose, se non in taluni casi vane, le azioni di recupero. L’arroganza, la maleducazione, la prepotenza, fino alla violenza, sono comportamenti sempre più frequenti anche nei confronti degli adulti o addirittura delle forze dell’ordine".