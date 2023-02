Accoltellamento tra ragazzine a Muggia, indagano i carabinieri

TRIESTE - Sette giorni di prognosi e tre punti per suturare la ferita tra la spalla e il petto. Muggia si è risvegliata così questa mattina, con la lite tra due minorenni finita nei telegiornali di tutto il Paese. La notizia, diffusa dall'Ansa del Friuli Venezia Giulia, a dire il vero nasconde alcuni elementi ancora poco chiari al vaglio dei militari dell'Arma, che indagano sul fatto. Al momento si sa che una delle due ha aggredito l'altra, che hanno rispettivamente 15 e 14 anni e che sarebbe potuto trasformarsi in una tragedia. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 25 febbraio e sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 (che hanno trasportato la malcapitata all'ospedale infantile Burlo Garofolo) che i carabinieri del Radiomobile e di Muggia. La ragazzina aggredita, in preda al panico, è stata soccorsa dal gestore della pizzeria La Mamola, di via Frausin. E' stato lui a chiamare i soccorsi, secondo quanto si apprende. A ridosso delle case popolari gestite dall'Ater, la zona dove è avvenuto il fatto non è distante dal centro storico della località rivierasca. Le ragazzine sarebbero amiche. Per il momento non si conoscono le ragioni della lite, anche se l'ipotesi passionale è già finita nei titoli degli organi di informazione. La ragazzina protagonista dell'aggressione sarebbe fuggita, venendo poi rintracciata poco dopo dagli stessi militari. Sui fatti è competente la Procura dei minori di Trieste.