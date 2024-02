Violenza tra giovani a Muggia, il 118 soccorre tre feriti dopo una rissa

MUGGIA - Un primo round sarebbe andato in scena venerdì, con le prime scaramucce tra i due gruppi. Il secondo atto si è invece consumato sabato 10 febbraio, con alcuni soggetti presi in carico dal personale del 118 per le cure del caso dopo la presunta aggressione. Stando a quanto si apprende nessuna delle persone coinvolte avrebbe sporto denuncia, ma nella zona vicina alla stazione degli autobus della località rivierasca nella serata di sabato 10 febbraio sarebbe scoppiata una violenta rissa che ha visto come protagonisti numerosi giovani. I due gruppi si sarebbero affrontati a mani nude. Il personale del posto medico avanzato del 118 ha infatti refertato ferite per mano altrui, senza registrare la presenza di ferite da arma da taglio o oggetti atti ad offendere.

Il movente resta un mistero

Ma oltre al movente (che rimane da chiarire, forse un regolamento di conti per l'episodio del giorno precedente), ciò che rimane da scoprire è le nazionalità delle persone coinvolte. Nel corso degli anni il Carnevale di Muggia ha vissuto diverse risse e episodi violenti, scaturiti quasi sempre a causa della pesante alterazione alcolica dei soggetti. In merito alla situazione generale c'è da dire che quest'anno - sulla scia della "cura Polidori" decisa nel 2023 e che aveva portato ad una notevole diminuzione degli episodi di ubriachezza e di violenza - gli interventi del 118 sono crollati, facendo registrare numeri pressoché inesistenti o non particolarmente degni di nota.