Comune di Muggia: arriva la nuova delega al benessere degli animali

“Tutela e benessere degli animali” è la nuova delega della Giunta comunale di Muggia e sarà in capo all’assessore Alessandra Orlando. La decisione è stata ufficializzata oggi dal sindaco Paolo Polidori.

“Ci sono 2340 iscritti all’anagrafe canina, numeri assolutamente importanti, molto superiori addirittura a quelli di Trieste - spiega il primo cittadino - ai quali corrispondono esigenze che vanno affrontate in maniera organica e sistematica, e che ci hanno portato a decidere di inserire una delega specifica, per mettere in campo servizi che devono dare risposte concrete ai proprietari degli animali e ai cani stessi. Da queste considerazioni arriva la scelta della delega ad Alessandra Orlando, preparata sul tema e con una lunga esperienza in questo ambiente, con la quale svilupperemo fin da subito iniziative e progetti, che in parte erano già inseriti nel nostro programma elettorale”.

L'assessore

“Sono sempre stata attiva nel mondo degli animali, dei cani in particolare - spiega Orlando - ho prestato servizio volontario presso alcuni studi veterinari e ho anche gestito per un paio di anni un negozio di animali a Muggia. C’è la volontà di venire incontro a tutte le esigenze dei muggesani, che in famiglia contano parecchi animali d’affezione. I cani soprattutto sono tanti, 17 ogni 100 abitanti circa”.

L’assessore ha già iniziato a lavorare per rispondere ad alcune richieste espresse dai cittadini “c’è bisogno, ad esempio, di aree di sgambamento - spiega - per questo ho effettuato alcuni sopralluoghi, per valutare la possibile realizzazione di zone ad hoc, recintate e protette. Verrà poi creato un gruppo social su Facebook per veicolare notizie e informazioni utili agli amanti degli animali a Muggia, e ancora - anticipa - c’è l’obiettivo di promuovere incontri con esperti del settore, aperti liberamente ai cittadini, per approfondire alcune tematiche di particolare interesse. Tra gli impegni anche quello di ripristinare la fruibilità di Fido Lido, migliorando l’area e i servizi annessi. Ma le idee - annuncia - sono davvero tante”.