Ancora una svolta verso il turismo, Muggia verso la tassa di soggiorno

MUGGIA - "Il Comune di Muggia punta a introdurre a breve la tassa di soggiorno". Per il momento c'è solo il via libera della giunta, ma mercoledì 26 aprile la delibera (e soprattutto il regolamento) approderà in Consiglio comunale. La svolta per l'amministrazione rivierasca guidata dal sindaco Paolo Polidori porterà introiti che "verranno reinvestiti sulla città" per aumentare la promozione del territorio. L'amministrazione ha già incontrato gli operatori del settore e Federalberghi. Nel regolamento sono previste diverse tariffe, a seconda della tipologia della struttura ricettiva. "Particolare disciplina - si legge - per campeggi e marina resort". "Muggia possiede - così Polidori -, nello sviluppo del settore turistico, delle enormi potenzialità. L’introduzione dell’imposta darà al Comune la possibilità di sfruttarle al meglio per migliorare e rafforzare i prodotti turistici del territorio, e quindi, attraverso gli investimenti conseguenti agli introiti, per rendere ancora più attrattiva la città. L’obiettivo è di partire con l’imposta nella prima settimana di giugno.