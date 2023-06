Merce scaduta e carenze igieniche: blitz dei Nas, stangate per 30 mila euro

TRIESTE - Circa 30 mila euro di sanzioni e un sequestro di 15 chilogrammi di merce non conforme alle normative. E' il bilancio di una attività portata avanti nei giorni scorsi dai Nas dei carabinieri sul territorio triestino. Nel mirino sono finiti soprattutto "grossisti etnici" (così definiti nella nota ufficiale dell'Arma), controllati nell'ambito di eventuali inadempienze e mancati rispetti della normativa sanitaria. Ispezioni e verifiche sono state effettuate soprattutto in centro città. I Nas hanno quindi contestato l’omessa attuazione delle procedure HACPP, la mancanza di indicazioni per la tracciabilità, la vendita di prodotti scaduti, la mancata indicazione merceologica e carenze igieniche. Informata, per quanto di competenza, anche Asugi e il Comune. I controlli proseguiranno per tutto il mese di giugno.

TriestePrima ha richiesto informazioni sull'operazione ma il Comando provinciale dei carabinieri non ha fornito dettagli.