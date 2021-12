Nata la figlia della triestina no vax ricoverata incinta a Verona: si chiama Maria

Si chiama Maria, è nata all'ospedale di Borgo Trento dopo una gravidanza di 27 settimane e pesa circa un chilo. Le è stata fatta una trasfusione, ma le sue condizioni sono stabili e non è stata intubata perché riesce a respirare autonomamente. La madre invece è ancora ricoverata in terapia intensiva per Covid-19.

Come riportato da L'Arena e anche da Ansa e da Today, è nata la figlia del 45enne triestina ricoverata prima all'ospedale Cattarina di Trieste e trasferita poi a Verona per complicazioni legate all'infezione da coronavirus. La donna incinta non avrebbe voluto vaccinarsi e come lei anche i suoi genitori. Tutti e tre hanno contratto il virus ed hanno avuto bisogno del ricovero. Il padre della 45enne è riuscito a superare la malattia, mentre la madre è deceduta.

La donna era stata trasferita a Borgo Trento anche per salvare la piccola Maria, la cui nascita è avvenuta senza complicazioni per merito del lavoro svolto dagli operatori dell'Aoui di Verona. Continuano, invece, ad essere serie le condizioni di salute della 45enne triestina.