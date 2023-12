Natale senza stipendio per mille precari delle scuole del Fvg

TRIESTE - Si prospetta un Natale austero per diverse centinaia di lavoratori della scuola in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di insegnanti e personale scolastico non docente che svolgono supplenze brevi. Queste persone non hanno ricevuto alcun compenso dall'inizio della scuola. ln pratica da tre mesi. Una circostanza che riguarda le scuole d'infanzia, le scuole primarie, le secondarie di primo e secondo grado. Secondo le stime dei sindacati a essere coinvolti in questa situazione ci sarebbero tra gli 800 e i 1000 lavoratori. Uil Scuola spiega: "Abbiamo chiesto al Ministero di intervenire e ci è stato detto che non ci sono fondi". Il problema è dovuto anche, in parte, dalla burocrazia. Questi lavoratori devono inoltrare la documentazione alla scuola presso la quale si presta servizio e da lì ci sono tutta una serie di passaggi che portano fino al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La conclusione dell'iter dipende da numerose variabili e dipende, ad esempio, dall'esecuzione delle singole segreterie, fino alle autorizzazioni rilasciate dagli uffici scolastici.