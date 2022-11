Il Natale arriva a Trieste: tutti gli eventi del Comune

Il Natale torna a Trieste con oltre 100 spettacoli che animeranno il centro cittadino. Il ricco e articolato programma di eventi è stato presentato martedì 22 novembre, nella sala Giunta del Comune di Trieste, dall’Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi alla presenza del consigliere comunale Massimo Tognolli, della Presidente di Italia Nostra, Antonella Caroli e del coordinatore di Casa della Musica/Scuola di Musica 55, Gabriele Centis e di vari consiglieri comunali.

Luci e decorazioni natalizie

Si parte con la cerimonia di illuminazione dei 24 abeti in piazza Unità, in programma il 28 novembre alle 16:30. L’evento, alla presenza del Sindaco, Roberto Dipiazza e dell’Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, sarà accompagnato da un intermezzo musicale. Con il Natale, tornano, ancora più ricche, le decorazioni natalizie, che quest'anno arriveranno anche alle periferie, il cui periodo di illuminazione è stato ridotto da 70 a 50 giorni per il risparmio energetico.

Oltre cento eventi in città

Agli 84 alberi e all'illuminazione si aggiungono quest'anno gli eventi che non si sono potuti svolgere negli ultimi anni a causa della pandemia. In programma 117, 111 all'aperto e 6 al chiuso, eventi dedicati alla musica, alla danza e alla letteratura, grazie alle iniziative che vedono il coinvolgimento non solo del Comune, ma anche del Conservatorio Tartini, dell'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte e di altre realtà che hanno messo a punto una serie di eventi che si snodano lungo un percorso cittadino che parte da Largo Panfili e arriva fino in Piazza Hortis.

Gli eventi

Con “Magico Natale”, piazza Cavana, via Dante e via Cassa di Risparmio saranno allietate da brevi esibizioni musicali pomeridiane articolate su sei giornate; ulteriori spettacoli dal repertorio classico di letteratura, musica e danza, denominati “Le Vie dell’Arte”, troveranno invece spazio nelle suggestive location di via Trento (musica jazz), piazzetta Cecovini (musica classica), piazza Hortis (letteratura) e largo Panfili (danza). Al Museo Revoltella tornerà “Un Caffè con il Barone” e alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio si esibirà la Serenade Ensamble con il concerto “I Musicanti del Villaggio”. L’atmosfera magica del Natale in città sarà arricchita anche dalla diffusione delle musiche natalizie in piazza dell‘Unità d’Italia e in piazza della Borsa, con un vasto repertorio di brani a tema; sarà pertanto uno spettacolo immersivo di luci, colori e magia in un sottofondo musicale che, riproducendo una vasta compilation, spazierà dal classico agli evergreen più moderni.