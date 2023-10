Nave Trieste: la maxi portaerei approda in città

TRIESTE - La nave militare più grande costruita in Italia dal Dopoguerra è approdata nella città a cui è stata intitolata: si tratta della nave Trieste, costruita da Fincantieri. La portaerei si trova ora nel bacino di carenaggio 4 in arsenale per dei lavori, che richiederanno alcuni mesi, probabilmente fino al 2024, anno in cui sarà consegnata alla Marina Militare. Sarà la più grande nave della flotta, misura in lunghezza 214 metri e un dislocamento di 33mila tonnellate. Può raggiungere una velocità massima di 25 nodi, grazie a un sistema di propulsione ibrida Diesel-Elettrico-Gas. Al suo interno avrà un ospedale attrezzato con sale operatorie e apparecchiature diagnostiche, dove potranno essere curati 28 pazienti gravi e per questo potrà intervenire in caso di catastrofi naturali in supporto alla protezione civile.