No Green Pass, il Clpt si dissocia da Ugo Rossi: “Non usi il nostro logo”

"Ci arriva notizia che il signor Ugo Rossi del Movimento 3V ha parlato stasera al presidio No Green Pass di piazza Unità sotto il logo di Clpt. Clpt precisa che non ha nulla a che fare con il signor Rossi né con il suo movimento e diffida il signor Rossi, come chiunque altro, dall’utilizzare il nostro logo ed associarsi ad esso". Lo si legge in una nota del Clpt, che specifica "Nel caso Rossi o altri continuassero con tale pratica ci vedremmo costretti a intervenire, anche legalmente, per far rimuovere il nostro logo da iniziative di terzi. Il Clpt è una organizzazione di lavoratori in cui ci sono vaccinati e non vaccinati e mon intende farsi strumentalizzare da chicchessia".